Pioli su Milan-Napoli: “Le nostre assenze peseranno di più” (Di domenica 11 settembre 2022) Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ed ha parlato della sfida in campionato contro il Napoli. Stefano Pioli … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 11 settembre 2022) Il tecnico delStefanoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport ed ha parlato della sfida in campionato contro il. Stefano… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

AntoVitiello : #Pioli a Sky su Milan-Napoli: 'Entrambe le squadre possono perdere tanto senza #Leao e #Osimhen. Ci perdiamo forse… - PBPcalcio : Un plauso alla lettura del match con la squadra in 10 da parte di #Pioli. Passaggio a 3 e libertà maggiore sulle c… - DAZN_IT : Le prime parole rossonere di #Thiaw ???? Cosa può dare al Milan di Pioli? #Kickoff - IlBuffi82 : RT @_cuccittini10: CASO DE KETELAERE. Dopo 8 partite il belga ha dimostrato poco o niente ma sinceramente non sono stupito, è un calciatore… - loca_acm : RT @_cuccittini10: CASO DE KETELAERE. Dopo 8 partite il belga ha dimostrato poco o niente ma sinceramente non sono stupito, è un calciatore… -