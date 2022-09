Piero De Luca | lavoro e giovani sono fondamentali

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 11 settembre 2022) “Continuiamo a parlare di temi concreti, di programmi che interessano la vita reale delle persone e soprattutto dei, in particolare nel Mezzogiorno” . A dirlo l’onorevoleDe, candidato alla Camera dei Deputati nella Circoscrizione Salerno-Avellino, nel collegio proporzionale, a margine dell’incontro “Sud, la nuova frontiera., imprese, welfare2.0”, svolto al Polo Nautico di Salerno. Sentiamo parlare da anni della “grande questione meridionale”. Che non c’è sviluppo per il Paese se non c’è rilancio del Mezzogiorno… “È esattamente così. In questa affermazione c’è una grande verità. Anche per questo nella mia azione politica c’è sempre stata una grande attenzione per il Sud. Nell’ultima legislaturastate approvate misure importanti a partire dalle Zes per incentivare ...