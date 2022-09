Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: il teaser della serie (Di domenica 11 settembre 2022) Disney+ ha condiviso il primo teaser della serie Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, tratta dai romanzi di Rick Riordan. La serie Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo ha ora un teaser che regala le prime sequenze dell'atteso progetto tratto dai romanzi di Rick Riordan. Nel video si può vedere il giovane interpretato da Walker Scobell mentre cammina, parlando di cosa vuol dire essere un giovane mezzo sangue. Nella storia di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, oltre a Walker Scobell nella parte del protagonista, reciteranno anche Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries nei ruoli di Grover e ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 settembre 2022) Disney+ ha condiviso il primoe gli dei, tratta dai romanzi di Rick Riordan. Lae gli deiha ora unche regala le prime sequenze'atteso progetto tratto dai romanzi di Rick Riordan. Nel video si può vedere il giovane interpretato da Walker Scobell mentre cammina, parlando di cosa vuol dire essere un giovane mezzo sangue. Nella storia die gli Dei, oltre a Walker Scobell nella parte del protagonista, reciteranno anche Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries nei ruoli di Grover e ...

