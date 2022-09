"Per l'Europa è finita la pacchia". Così Meloni difenderà l'Italia (Di domenica 11 settembre 2022) «In Europa sono tutti preoccupati per un governo Meloni. Che succederà? Che è finita la pacchia, che anche l'Italia si metterà a difendere i propri interessi nazionali, come fanno gli altri». Giorgia Meloni ribadisce il proprio ruolo in difesa degli interessi Italiani. Poi la leader di Fratelli d'Italia denuncia anche la compagna d'odio orchestrata dalla sinistra contro il centrodestra. Attacchi concentrici che tentano di screditare l'avversario facendo apparire come un pericolo per la democrazia e le istituzioni. Una macchina del fango che, però, non sembra fare breccia tra gli elettori. "È una campagna elettorale molto violenta da parte dei nostri avversari. Abbiamo una sinistra che preferisce costruire il mostro. Del resto non hanno molti argomenti. ... Leggi su iltempo (Di domenica 11 settembre 2022) «Insono tutti preoccupati per un governo. Che succederà? Che èla, che anche l'si metterà a difendere i propri interessi nazionali, come fanno gli altri». Giorgiaribadisce il proprio ruolo in difesa degli interessini. Poi la leader di Fratelli d'denuncia anche la compagna d'odio orchestrata dalla sinistra contro il centrodestra. Attacchi concentrici che tentano di screditare l'avversario facendo apparire come un pericolo per la democrazia e le istituzioni. Una macchina del fango che, però, non sembra fare breccia tra gli elettori. "È una campagna elettorale molto violenta da parte dei nostri avversari. Abbiamo una sinistra che preferisce costruire il mostro. Del resto non hanno molti argomenti. ...

