Per dimostrare a se stessa che il marito non la ama una moglie cerca i segni del disamore e compila liste di "punizioni" (Di domenica 11 settembre 2022) Il quaderno delle punizioni che la moglie compila nei confronti del marito è il colpo di grazia che non ti aspetti. I matrimoni degli altri somigliano sempre un po' al nostro ma davanti a quella lista l'ansia sale: spunti – ce l'ho, non ce l'ho – e ingoi. Maud Ventura, 28 anni, vive a Parigi. In un grande gruppo radiofonico si occupa di podcast in cui esplora la complessità del sentimento d'amore. Sarà ospite il 18 settembre a PordenoneLegge (foto di Celine Nieszawer / Bridgeman Images). «Dimenticare di darmi la buonanotte prima di addormentarsi» implica da parte della moglie «l'assenza di carezze il giorno dopo», annota sul quaderno. Allo stesso modo, «guardare a lungo o ripetutamente il cellulare sul divano del soggiorno mentre gli sto accanto (anche se il televisore è acceso)» comporta la seguente ...

