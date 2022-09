Paziente accoltella in pizzeria operatrice casa famiglia | preso

(Di domenica 11 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Rufo (Sa) – Un 50enne è stato arrestato per tentato omicidio nella tarda serata di ieri a San Rufo, nel Salernitano. Da una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo, ospite di unadel posto, ha ferito alla gola con un coltello unadella struttura all’interno di unadurante una cena con altri ospiti della. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato l’uomo trasferendolo poi presso lacircondariale di Potenza. La donna, invece, è stata soccorsa e trasportata nel vicino ospedale di Polla: non è in pericolo di vita. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

