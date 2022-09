Papua Nuova Guinea, violento terremoto di magnitudo 7.6: almeno 5 morti. Sventato il pericolo tsunami – Video e foto (Di domenica 11 settembre 2022) La Papua Nuova Guinea orientale è stata colpita da un violento terremoto di magnitudo 7.6 poco prima delle 9 del mattino di oggi 11 settembre (ora locale), causando ingenti danni agli edifici e alle infrastrutture nei pressi della città di Madang e nell’entroterra. Sarebbero molte le persone gravemente ferite, mentre il bilancio è di almeno 5 vittime: secondo la parlamentare Kessy Sawang, si tratterebbe di due persone morte in remoti villaggi di montagna, di cui una travolta da una valanga di fango, e di tre minatori, deceduti in una miniera nel villaggio di Wau. Il bilancio di danni, feriti e morti è destinato a salire. September 11, 2022 A dare la notizia del terremoto l’Usgs (il servizio geologico degli Stati Uniti), che ... Leggi su open.online (Di domenica 11 settembre 2022) Laorientale è stata colpita da undi7.6 poco prima delle 9 del mattino di oggi 11 settembre (ora locale), causando ingenti danni agli edifici e alle infrastrutture nei pressi della città di Madang e nell’entroterra. Sarebbero molte le persone gravemente ferite, mentre il bilancio è di5 vittime: secondo la parlamentare Kessy Sawang, si tratterebbe di due persone morte in remoti villaggi di montagna, di cui una travolta da una valanga di fango, e di tre minatori, deceduti in una miniera nel villaggio di Wau. Il bilancio di danni, feriti eè destinato a salire. September 11, 2022 A dare la notizia dell’Usgs (il servizio geologico degli Stati Uniti), che ...

