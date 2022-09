Papa Francesco: “Preghiamo per gli studenti che ricominciano la scuola” (Di domenica 11 settembre 2022) CITTA’ DEL VATICANO – “Non dimentichiamo di pregare” per gli studenti che “domani o dopodomani ricominciano di nuovo la scuola”. E’ quanto ha detto Papa Francesco (foto) questa mattina dopo l’Angelus, rivolgendosi ai fedeli in piazza San Pietro. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 11 settembre 2022) CITTA’ DEL VATICANO – “Non dimentichiamo di pregare” per gliche “domani o dopodomanidi nuovo la”. E’ quanto ha detto(foto) questa mattina dopo l’Angelus, rivolgendosi ai fedeli in piazza San Pietro. L'articolo L'Opinionista.

