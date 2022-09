Pallavolo maschile | l’Italia è campione del mondo Battuti i giganti della Polonia in 4 set

(Di domenica 11 settembre 2022) L’Italvolley èdel. Dopo 24 anni di assenza, gli azzurrisono tornati ad essere i più grandi dopo aver battuto in 4 set i padroni di casa. Un’impresa non facile conquistata sul campo di Katowice contro i campioni delin carica. Ma il team capitanato da Simone Giannelli ha dato grande prova di resistenza fisica e psicologica, non scontata dopo la difficile sfida contro la Sloveniasera precedente. Con i parziali di 25-22, 21-25, 18-25, 25-20, il team di Fefé de Giorgi èdel. Un traguardo eccezionale che arriva dopo quello dello scorso anno, quando contro la Slovenia gli azzurri hanno conquistato il tetto d’Europa. Medaglia di bronzo invece per il ...

