Pallavolo | Italia campione del mondo

L'Italia vince i Mondiali maschili di pallavolo. La Nazionale del ct De Giorgi batte in finale la Polonia per 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-20) a Katowice. L'Italia conquista il quarto titolo iridato a 24 anni dall'ultimo trionfo.

GiuseppeConteIT : Dopo 24 anni l’Italia è campione del mondo di #pallavolo! Grazie ragazzi! #ItaliaPolonia #ItalVolley - ilpost : La Nazionale maschile di pallavolo è campione del mondo - RaiNews : Dopo 24 anni, l'Italia è campione del mondo della pallavolo. E' il quarto titolo mondiale della storia azzurra. Sol… - luvi__ca : RT @Cinguetterai: ??????Campioni del mondo! L’Italia torna sul tetto del mondo della pallavolo dopo 24 anni. La meglio gioventù #Italvolley… - thestarklordd : RT @Cinguetterai: ??????Campioni del mondo! L’Italia torna sul tetto del mondo della pallavolo dopo 24 anni. La meglio gioventù #Italvolley… -

L'Italvolley maschile è campione del mondo di pallavolo: a Katowice gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno battuto i padroni di casa della Polonia. La Nazionale italiana maschile di pallavolo è campione del mondo. Gli azzurri guidati da Fede' De Giorgi nella finale di Katowice. Era infatti il 1998 quando l'Italia giocò e vinse l'oro. L'Italia volley batte la Polonia per 3 a 1, dopo 24 anni è di nuovo campione del mondo. Nel 1998 l'Italia salì sul tetto del mondo, in quella nazionale c'era Ferdinando De Giorgi, lo stesso De Giorgi che ora è ct. L'Italia è Campione del Mondo grazie al 3-1 sulla Polonia. 22-25, 25-21, 25-18, 25-20 i parziali, dopo 24 anni siamo i più forti del mondo.