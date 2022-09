Ottavi di finale EuroBasket 2022 | l’Italia compie l’mpresa | eliminata la Serbia

(Di domenica 11 settembre 2022) Neglidi, l’ Italbasket si regala una notte da sogno eliminando la(94-86). A Berlino, gli azzurri partono male ma vengono fuori alla grande ottenendo con pieno merito la qualificazione ai quarti dove ora affronteranno la Francia.DI: COSA È ACCADUTO TRA ITALIA E? Gli azzurri compiono il miracolo eliminando una corazzata come lacon una prestazione eccellente. L’ Italia parte bene con un 7-4 iniziale, ma i serbi ribaltano immediatamente il risultato portandosi sul 16-7. Gli azzurri però non mollano e restano in partita chiudendo il primo quarto sotto di 8 punti(28.20). Laprova la fuga nel ...

andare a ricordare brevemente quale sia stato il cammino delle due nazionali verso ladei ... Turchia e Cina senza perdere un set, poi ha eliminato Cuba agli(3 - 1) e la Francia ai quarti,...Cancellato nell'ultimo quarto un Jokic da 32 punti e 13 rimbalzi, ma svanito nelsotto la difesa straordinaria degli azzurri. Eroico Melli con 19 punti e una difesa da maestro, Spissu eroe di ...Gli azzurri con una grande partita e un ultimo quarto che è un capolavoro si impongono 94-86. Niente da fare per il fenomeno Jokic ...