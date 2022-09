Ora Ilary minaccia Totti | Potrei rovinare 50 famiglie

Luca190499 : RT @p0liedrico: Ilary ha detto che sa cose che potrebbero rovinare 50 famiglie mio dio tu ora parli regina - callmeesaraa : RT @p0liedrico: Ilary ha detto che sa cose che potrebbero rovinare 50 famiglie mio dio tu ora parli regina - Parkercamera : Ora si capisce perché la #ASRoma ha cacciato a calci nel culo #Totti : inaduguato a qualsiasi situazione. #pupone m… - riccardocassini : Ora, legale. #Totti #Ilary - GiuseppaDiMart1 : RT @p0liedrico: Ilary ha detto che sa cose che potrebbero rovinare 50 famiglie mio dio tu ora parli regina -

di Redazione Spettacolitramite il suo avvocato: "Tutelerò i miei figli". Peril silenzio, ma potrebbe parlare a Verissimo Dopo l'intervista esclusiva rilasciata da Totti ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera ...Francesco Totti nella sua intervista al Corriere della sera ha promesso che d'in poi non parlerà più della separazione daBlasi, anche quando e se l'ex replicherà alle accuse. La conduttrice tv e showgirl non ha risposto ufficialmente ma ha affidato a persone a lei ...In queste ultime ore l'Italia sembra aver accantonato per il momento la notizia della morte della Regina Elisabetta II per dedicare la propria attenzione alla storia d'amore che per più di vent'anni h ...Si appresta a vivere una normale domenica in famiglia Ilary Blasi dopo le pesanti accuse lanciate da Francesco Totti nella sua prima intervista dopo ...