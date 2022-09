«Ora che ci penso quando ho iniziato questo lavoro negli anni '80 non ce n'erano molte di produttrici, le decisioni venivano prese da uomini sia nell'ambito distributivo che produttivo...». (Di domenica 11 settembre 2022) «Non ho mai pensato che non ci fosse posto per me nella produzione, ma che tutto fosse possibile. Nel senso che non mi sono mai spaventata davanti a dei rifiuti o a dei “no”: sono sempre andata avanti». Camilla Nesbitt dice di non sentirsi una “donna d’impatto”, non si definirebbe proprio così. «Perché ho fatto e faccio tutto con passione. quando hai il fuoco dentro vai sempre avanti». Camilla Nesbitt ha 61 anni. Con Pietro Valsecchi, con il quale ha fondato la TaoDue Film nel 1991 (che poi ha lasciato), ha due figli: Virginia, produttrice cinematografica e Filippo, cantautore in arte FiloVals. L’anno scorso ha creato la CamFilm. Collezionista d’arte, e? anche presidente di Verde Tuscia. Produttrice, Nesbitt, 61 anni, è uno dei personaggi più influenti del cinema e della tv. Ha lasciato l’anno scorso la TaoDue Film ... Leggi su iodonna (Di domenica 11 settembre 2022) «Non ho mai pensato che non ci fosse posto per mea produzione, ma che tutto fosse possibile. Nel senso che non mi sono mai spaventata davanti a dei rifiuti o a dei “no”: sono sempre andata avanti». Camilla Nesbitt dice di non sentirsi una “donna d’impatto”, non si definirebbe proprio così. «Perché ho fatto e faccio tutto con passione.hai il fuoco dentro vai sempre avanti». Camilla Nesbitt ha 61. Con Pietro Valsecchi, con il quale ha fondato la TaoDue Film nel 1991 (che poi ha lasciato), ha due figli: Virginia, produttrice cinematografica e Filippo, cantautore in arte FiloVals. L’anno scorso ha creato la CamFilm. Collezionista d’arte, e? anche presidente di Verde Tuscia. Produttrice, Nesbitt, 61, è uno dei personaggi più influenti del cinema e della tv. Ha lasciato l’anno scorso la TaoDue Film ...

