Oltre 7 milioni di studenti di nuovo a scuola

ROMA – In gran parte d'Italia e' la settimana che iniziera' da lunedi' 12 settembre quella decisiva per l'avvio del nuovo anno scolastico 2022-2023: finite le vacanze, sono 7.286.151 gli studenti che torneranno sui banchi delle scuole statali, per un totale di 366.310 classi. Complice il caro-energia, l'anno scolastico che parte ufficialmente domani sarà all'insegna dei rincari: quest'anno, infatti, per quaderni, diari, astucci e altro si registrano incrementi medi dei listini del +7%. Un aumento che assieme all'acquisto dei libri potrebbe portare la spesa per ogni studente a sfiorare quota 1300 euro. Lo afferma il Codacons, in occasione del ritorno degli studenti sui banchi. "Alla base dei rincari, i maggiori costi di produzione in capo alle imprese del settore determinati dal caro-energia, e la crisi delle materie prime che ha fatto ...

