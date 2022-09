“Ognuno è responsabile delle sue azioni”. Ilary Blasi, risposta immediata a Francesco Totti: inizia la guerra (Di domenica 11 settembre 2022) Ilary Blasi risponde a Francesco Totti. Non accenna a placarsi lo scontro tra i due ex protagonisti di una clamorosa rottura dopo 17 anni di matrimonio e tre figli. inizialmente la foto di Noemi Bocchi allo stadio e le voci sul tradimento di lui avevano fatto credere che fosse tutto iniziato da lì. In realtà in seguito sono uscite fuori altre storie che riguardano invece la conduttrice. Ma vediamo cosa è accaduto nelle ultime ore. Francesco Totti ha rotto il silenzio sui famosi messaggi che avrebbe trovato nel cellulare di Ilary Blasi. Nel corso dell’intervista esclusiva rilasciata su Il Corriere ha dichiarato: “È stato uno choc”. L’ex capitano giallorosso ha poi reso noto il contenuto dei messaggi: “Qualcosa tipo: ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 11 settembre 2022)risponde a. Non accenna a placarsi lo scontro tra i due ex protagonisti di una clamorosa rottura dopo 17 anni di matrimonio e tre figli.lmente la foto di Noemi Bocchi allo stadio e le voci sul tradimento di lui avevano fatto credere che fosse tuttoto da lì. In realtà in seguito sono uscite fuori altre storie che riguardano invece la conduttrice. Ma vediamo cosa è accaduto nelle ultime ore.ha rotto il silenzio sui famosi messaggi che avrebbe trovato nel cellulare di. Nel corso dell’intervista esclusiva rilasciata su Il Corriere ha dichiarato: “È stato uno choc”. L’ex capitano giallorosso ha poi reso noto il contenuto dei messaggi: “Qualcosa tipo: ...

