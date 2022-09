Nuovo sottomarino per la marina brasiliana, con un occhio al nucleare (Di domenica 11 settembre 2022) Il Nuovo sottomarino S-40 “Riachuelo” è stato consegnato alla marina brasiliana nella giornata di giovedì primo settembre presso lo scalo di Itaguai, con una cerimonia solenne a cui hanno partecipato il ministro della Difesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e il capo di Stato maggiore della marina, ammiraglio Almir Garnier Santos. Il Brasile ha in InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 11 settembre 2022) IlS-40 “Riachuelo” è stato consegnato allanella giornata di giovedì primo settembre presso lo scalo di Itaguai, con una cerimonia solenne a cui hanno partecipato il ministro della Difesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e il capo di Stato maggiore della, ammiraglio Almir Garnier Santos. Il Brasile ha in InsideOver.

