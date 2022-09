“Nun ho tradito pe’ primo”. L’Italia non ha gas, le danno la guerra Totti-Ilary (Di domenica 11 settembre 2022) Intanto smettetela di fare gli snob, pure tu, direttore che dall’aeroporto di Linate coi cagnetti che rompono i coglioni maramaldeggi, sta’ affà er fanatico, anzi ve la sbatto, perché ve la sbatto, sul culturale: quella fra Totti-gol e Ilary – Ilari, Ilary, come se scrive, come cazzo se scrive? – non è gossipperia ad uso foresteria, è il genere nobile della pochade, “commedia parigina del XIX sec. strutturata su canovacci di vicende amorose, intrighi e colpi ad effetto”. E qui, di colpi ad effetto, avoja! E il vicedirettore del Corriere, Aldo Cazzullo, spara una intervista a Totti-go che, per accenti e contenuti, ricorda quelle di Sandra Joxe e Jean-Claude Carrière a Baltrusaitis o di Pierre Rosenberg a Federico Zeri. “Esclusivo”, rosseggia ardente lo strillo, come lo spirto guerrier ch’entro mi rugge, per dire che ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 11 settembre 2022) Intanto smettetela di fare gli snob, pure tu, direttore che dall’aeroporto di Linate coi cagnetti che rompono i coglioni maramaldeggi, sta’ affà er fanatico, anzi ve la sbatto, perché ve la sbatto, sul culturale: quella fra-gol e– Ilari,, come se scrive, come cazzo se scrive? – non è gossipperia ad uso foresteria, è il genere nobile della pochade, “commedia parigina del XIX sec. strutturata su canovacci di vicende amorose, intrighi e colpi ad effetto”. E qui, di colpi ad effetto, avoja! E il vicedirettore del Corriere, Aldo Cazzullo, spara una intervista a-go che, per accenti e contenuti, ricorda quelle di Sandra Joxe e Jean-Claude Carrière a Baltrusaitis o di Pierre Rosenberg a Federico Zeri. “Esclusivo”, rosseggia ardente lo strillo, come lo spirto guerrier ch’entro mi rugge, per dire che ...

