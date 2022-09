Nudi per la vita, il nuovo show di Mara Maionchi per parlare di prevenzione con il sorriso (Di domenica 11 settembre 2022) La prevenzione del tumore al seno e alla prostata passa anche attraverso uno show televisivo. Dal 12 settembre, su Raidue, in prima serata sbarca “Nudi per la vita”, un inedito docu-reality in quattro episodi, per sensibilizzare il pubblico alla prevenzione del tumore al seno e alla prostata in modo semplice, leggero e, perché no, anche divertente. Il programma, in maniera provocatoria, esorterà il pubblico a non aver paura di ‘esporre’ il proprio corpo a screening medici che possono salvare la vita. Mara Maionchi e Marcello Sacchetta (Instagram)conduzione del coraggioso programma c’è Mara Maionchi (81 anni), la popolare produttrice discografica che da anni, con la sua consueta vitalità e ironia, ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 11 settembre 2022) Ladel tumore al seno e alla prostata passa anche attraverso unotelevisivo. Dal 12 settembre, su Raidue, in prima serata sbarca “per la”, un inedito docu-reality in quattro episodi, per sensibilizzare il pubblico alladel tumore al seno e alla prostata in modo semplice, leggero e, perché no, anche divertente. Il programma, in maniera provocatoria, esorterà il pubblico a non aver paura di ‘esporre’ il proprio corpo a screening medici che possono salvare lae Marcello Sacchetta (Instagram)conduzione del coraggioso programma c’è(81 anni), la popolare produttrice discografica che da anni, con la sua consuetalità e ironia, ...

innocenzaC1989 : #Scuola. Ancora un trauma. Avrei vouto fare il liceo artistico, ma mio padre disse di no. I parenti gli avevano rac… - FabioBacchetti1 : RT @LauraEmili5: Quando si ride ci si lascia andare, si è nudi, ci si scopre. Quando uno ride, vedi un po' la sua anima. E poi quando si ri… - ballarmino : RT @LauraEmili5: Quando si ride ci si lascia andare, si è nudi, ci si scopre. Quando uno ride, vedi un po' la sua anima. E poi quando si ri… - Alex27459 : @dianacalibana Chiunque abbia visto il film 007 Licenza di uccidere ricorda la scena in cui Sean Connery e Ursula A… - PurpleVivix : @deniols89 Guardo Nudi per la vita per la trama. La trama: (scherzo, lo guardo anche perché mi sembra un programma… -