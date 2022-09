Nicola Ventola: “Sandro Tonali è incredibile” (Di domenica 11 settembre 2022) Nel corso dell’ultimo evento benefico ‘Summer Soccer Stars‘ ha partecipato anche Nicola Ventola, ex bomber dell’Inter. Un bellissimo evento, organizzato da Nardone Eventi presso il PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi, probabilmente una delle più belle kermesse dell’estate abruzzese. Ai nostri microfoni è intervenuto l’ex calciatore Nicola Ventola. Ecco alcune dichiarazioni interessanti. Ciao Nicola... Qual è il tuo commento sulla stagione dell’Inter e del Milan campione d’Italia… “Dunque, ci sono state delle conferme, a partire da Leao e Osimhen. Il Milan alla fine ha meritato perché vince chi è più continuo. L’Inter ha fatto bene ma ha sofferto quel periodo di blackout di due mesi che poteva essere gestito meglio“. “Chi ti ha colpito dei giovani italiani? nella stagione scorsa“ ... Leggi su danielebartocciblog (Di domenica 11 settembre 2022) Nel corso dell’ultimo evento benefico ‘Summer Soccer Stars‘ ha partecipato anche, ex bomber dell’Inter. Un bellissimo evento, organizzato da Nardone Eventi presso il PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi, probabilmente una delle più belle kermesse dell’estate abruzzese. Ai nostri microfoni è intervenuto l’ex calciatore. Ecco alcune dichiarazioni interessanti. Ciao... Qual è il tuo commento sulla stagione dell’Inter e del Milan campione d’Italia… “Dunque, ci sono state delle conferme, a partire da Leao e Osimhen. Il Milan alla fine ha meritato perché vince chi è più continuo. L’Inter ha fatto bene ma ha sofferto quel periodo di blackout di due mesi che poteva essere gestito meglio“. “Chi ti ha colpito dei giovani italiani? nella stagione scorsa“ ...

