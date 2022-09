New York, oggi il 21esimo anniversario dell’attacco alle Torri gemelle: gli Usa ricordano l’attentato che cambiò il corso della storia – Il video (Di domenica 11 settembre 2022) Erano le 8.46 del mattino dell’11 settembre 2001 quando il primo aereo di linea dirottato si schiantò contro una delle due Torri gemelle nel World trade center di New York. Lo seguì, 17 minuti dopo, un altro Boeing 767, che colpì l’altra torre. In poco più di un’ora, sotto gli occhi sconvolti di tutto il mondo, gli edifici più iconici della città crollarono su sé stessi, mentre altri due aerei si schiantavano in Pennsylvania, sulle sedi del Pentagono di Arlington e Shanksville. A 21 anni dall’attentato terroristico più tragico della storia degli Stati Uniti, che causò la morte di quasi 3mila persone, ancora si lavora all’identificazione di alcune vittime. Non tutti i terroristi di Al-Qaeda coinvolti nella progettazione ed esecuzione dell’attacco sono ... Leggi su open.online (Di domenica 11 settembre 2022) Erano le 8.46 del mattino dell’11 settembre 2001 quando il primo aereo di linea dirottato si schiantò contro una delle duenel World trade center di New. Lo seguì, 17 minuti dopo, un altro Boeing 767, che colpì l’altra torre. In poco più di un’ora, sotto gli occhi sconvolti di tutto il mondo, gli edifici più iconicicittà crollarono su sé stessi, mentre altri due aerei si schiantavano in Pennsylvania, sulle sedi del Pentagono di Arlington e Shanksville. A 21 anni dalterroristico più tragicodegli Stati Uniti, che causò la morte di quasi 3mila persone, ancora si lavora all’identificazione di alcune vittime. Non tutti i terroristi di Al-Qaeda coinvolti nella progettazione ed esecuzionesono ...

