Nek, chi è la moglie Patrizia Vacondio: età, lavoro, Instagram, foto, figli (Di domenica 11 settembre 2022) Oggi pomeriggio, subito dopo la prima puntata di Domenica In, Nek e Carolina Di Domenico saliranno sul palco, all’arena di Verona, per presentare lo speciale Tim Music Awards Dalla Radio al Palco. Con loro tantissimi artisti, che si esibiranno e faranno divertire il pubblico. Ma chi è la moglie di Nek, all’anagrafe Filippo Neviani? Quando si sono sposati Nek e Patrizia Vacondio Nek e sua moglie Patrizia si sono sposati nel 2006, dopo ben 10 anni di fidanzamento. Un amore solido, forte, dal quale è nata la figlia Beatrice, la secondogenita della donna. Che aveva già un’altra figlia, Martina, frutto di una relazione passata. View this post on Instagram A post shared by Patrizia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 settembre 2022) Oggi pomeriggio, subito dopo la prima puntata di Domenica In, Nek e Carolina Di Domenico saliranno sul palco, all’arena di Verona, per presentare lo speciale Tim Music Awards Dalla Radio al Palco. Con loro tantissimi artisti, che si esibiranno e faranno divertire il pubblico. Ma chi è ladi Nek, all’anagrafe Filippo Neviani? Quando si sono sposati Nek eNek e suasi sono sposati nel 2006, dopo ben 10 anni di fidanzamento. Un amore solido, forte, dal quale è nata laa Beatrice, la secondogenita della donna. Che aveva già un’altraa, Martina, frutto di una relazione passata. View this post onA post shared by...

CorriereCitta : Nek, chi è la moglie Patrizia Vacondio: età, lavoro, Instagram, foto, figli - quella_di_nek : RT @marblackbluety: in che cazzo di senso da oggi l'inno inglese diventa GOD SAVE THE KING ma chi cazzo lo vuole salvare carlo - yleniamse : Ma quindi io domani escluso Tananai, Gigi d’Alessio e Nek chi cazzo vado a vedere? ?????? #TimMusicAwards - mariacc4880 : Chi guarda le nuvole ...?? #nek #malikaayane #timmusicawards - Camomillina : comunque all’arena ero seduta vicino a delle ragazze che anche loro erano lì per Alex (se siete twitterine palesate… -