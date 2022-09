Napoli verso la Champions: terapie per Osimhen e Demme, influenza per Lozano (Di domenica 11 settembre 2022) Il Napoli si è ritrovato questa mattina all'SSC Konami Training Center di Castel Volturno per riprendere gli allenamenti in vista della trasferta di Champions League di Glasgow contro i Rangers , in ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 settembre 2022) Ilsi è ritrovato questa mattina all'SSC Konami Training Center di Castel Volturno per riprendere gli allenamenti in vista della trasferta diLeague di Glasgow contro i Rangers , in ...

Diego31883 : RT @sportmediaset: Rangers-Napoli slitta di 24 ore: si va verso lo spostamento a mercoledì #RangersNapoli #Napoli #ChampionsLeague https:/… - mirkocalemme : RT @serieAnews_com: ?? #ChampionsLeague, #RangersNapoli verso il rinvio per ordine pubblico: potrebbe essere chiuso il settore ospiti ??? @C… - CiroTroise : RT @serieAnews_com: ?? #ChampionsLeague, #RangersNapoli verso il rinvio per ordine pubblico: potrebbe essere chiuso il settore ospiti ??? @C… - serieAnews_com : ?? #ChampionsLeague, #RangersNapoli verso il rinvio per ordine pubblico: potrebbe essere chiuso il settore ospiti… - sportmediaset : Rangers-Napoli slitta di 24 ore: si va verso lo spostamento a mercoledì #RangersNapoli #Napoli #ChampionsLeague -