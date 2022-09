Napoli, risponde a un’offerta come segretaria ma le propongono di fare la escort (Di domenica 11 settembre 2022) Doveva essere un normalissimo lavoro da segretaria, ma dietro si nascondeva qualcos’altro. Si trattava infatti di un annuncio per fare la escort. A raccontarlo è Maria Landolfi, ragazza di 22 anni, che ha denunciato l’accaduto con un video sui social. La giovane ha inviato il proprio curriculum per trovare un impiego a Napoli. L’offerta era a dir poco allettante: un part-time a 20mila euro al mese. “La cosa mi è sembrata subito sospetta, ma il fatto che era in una zona elitaria di Napoli mi ha spinto a pensare che forse era possibile”, racconta Landolfi al Corriere della Sera. “Sono molto inca**ta – dice – perché non è possibile che a una ragazza di 22 anni capitino cose del genere”, ha detto la giovane nel video che ha pubblicato su TikTok per raccontare la sua vicenda. La ragazza d’altronde, dopo la ... Leggi su tpi (Di domenica 11 settembre 2022) Doveva essere un normalissimo lavoro da, ma dietro si nascondeva qualcos’altro. Si trattava infatti di un annuncio perla. A raccontarlo è Maria Landolfi, ragazza di 22 anni, che ha denunciato l’accaduto con un video sui social. La giovane ha inviato il proprio curriculum per trovare un impiego a. L’offerta era a dir poco allettante: un part-time a 20mila euro al mese. “La cosa mi è sembrata subito sospetta, ma il fatto che era in una zona elitaria dimi ha spinto a pensare che forse era possibile”, racconta Landolfi al Corriere della Sera. “Sono molto inca**ta – dice – perché non è possibile che a una ragazza di 22 anni capitino cose del genere”, ha detto la giovane nel video che ha pubblicato su TikTok per raccontare la sua vicenda. La ragazza d’altronde, dopo la ...

Goalist_it : - Italia_Notizie : Atalanta-Cremonese 1-1: a Demiral risponde Valeri, bergamaschi sempre primi in classifica, ma con Milan e Napoli… - sportli26181512 : Atalanta-Cremonese 1-1: Valeri risponde a Demiral e ferma la Dea: I nerazzurri raggiungono Napoli e Milan in vetta… - AlbertoMaio4 : Purtroppo c'è ne sono ancora tanti, e la cosa triste è che sono Napoletani. Il primo ad accorgersene fu Benitez. Qu… - PolliceAzzurro : @fly_tur_sky @Iemmoz Beh, Ospina che non risponde alla proposta di rinnovo e alle telefonate di Spalletti, un Koman… -