Napoli, Lozano non si è allenato: il motivo (Di domenica 11 settembre 2022) Il successo sullo Spezia è uno di quelli importanti, rappresentano quei punti ottenuti in maniera sporca, senza giocare eccessivamente bene, riuscendo però a portare a casa l’intera posta in palio. Dopo la vittoria in extremis, arrivata grazie al primo, fondamentale gol in Serie A di Giacomo Raspadori con la maglia del Napoli, gli azzurri sono tornati ad allenarsi all’SSC Konami Training Center. Oltre ad Osimhen e Demme, entrambi impegnati con terapie, anche Hirving Lozano non si è allenato. Di seguito il comunicato del Napoli: FOTO: Getty – Napoli Lozano“Dopo il successo contro lo Spezia, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Konami Training Center. La squadra si è divisa in due gruppi. Chi ha giocato ieri ha svolto tonificazione in ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 11 settembre 2022) Il successo sullo Spezia è uno di quelli importanti, rappresentano quei punti ottenuti in maniera sporca, senza giocare eccessivamente bene, riuscendo però a portare a casa l’intera posta in palio. Dopo la vittoria in extremis, arrivata grazie al primo, fondamentale gol in Serie A di Giacomo Raspadori con la maglia del, gli azzurri sono tornati ad allenarsi all’SSC Konami Training Center. Oltre ad Osimhen e Demme, entrambi impegnati con terapie, anche Hirvingnon si è. Di seguito il comunicato del: FOTO: Getty –“Dopo il successo contro lo Spezia, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Konami Training Center. La squadra si è divisa in due gruppi. Chi ha giocato ieri ha svolto tonificazione in ...

