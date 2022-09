MOVIOLA – Juventus-Salernitana, gol annullato a Milik per fuorigioco di Bonucci: abbaglio del Var (Di domenica 11 settembre 2022) Clamoroso finale all’Allianz Stadium nel match tra Juventus e Salernitana, valido per la sesta giornata di Serie A 2022/2023. I bianconeri avevano infatti trovato il gol del 3-2 in pieno recupero con Arek Milik, che sugli sviluppi di calcio d’angolo aveva battuto Sepe. La rete è stata però annullata dal Var per interferenza di Bonucci in posizione di fuorigioco. Si tratta però di un clamoroso errore, come spiegato dall’ex arbitro Luca Marelli su Dazn, in quanto il difensore della Juventus non tocca la palla ed in nessun modo arreca disturbo al portiere dei campani. Si chiude dunque in maniera più che controversa una domenica caratterizzata da molte polemiche arbitrali. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Clamoroso finale all’Allianz Stadium nel match tra, valido per la sesta giornata di Serie A 2022/2023. I bianconeri avevano infatti trovato il gol del 3-2 in pieno recupero con Arek, che sugli sviluppi di calcio d’angolo aveva battuto Sepe. La rete è stata però annullata dal Var per interferenza diin posizione di. Si tratta però di un clamoroso errore, come spiegato dall’ex arbitro Luca Marelli su Dazn, in quanto il difensore dellanon tocca la palla ed in nessun modo arreca disturbo al portiere dei campani. Si chiude dunque in maniera più che controversa una domenica caratterizzata da molte polemiche arbitrali. SportFace.

