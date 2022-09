Gazzetta_it : Lutto nel giornalismo sportivo: è morto Roberto Renga - fanpage : È morto il popolare giornalista sportivo Roberto Renga. In un tweet pubblicato postumo dalla famiglia il suo ultimo… - SkyTG24 : #Roma, è morto il giornalista Roberto Renga - CorriereCitta : Morto Roberto Renga, il giornalista aveva 76 anni. Il tweet del figlio - RussoTosca : @TrastNoMore @lordfed3 Sembra di sì -

...I continui accadimenti hanno spinto molti cittadini a chiedere all'ente comunale guidato da... Il ragazzo èall'età di vent'anni nel 2006 in seguito ad un incidente. Del fatto, manco a ...Gregnanini, 60 anni, dipendente comunale, rimasto gravemente ferito il 3 marzo dopo una sparatoria in centro a Ferrara, èa causa delle ferite riportate. Ne dà notizia il sindaco di ...Aveva 76 anni, l’indimenticabile Roberto Renga, giornalista vecchia scuola, a lungo firma del Messaggero, per anni figura di riferimento per le cronache sportive legate a Roma e Lazio. A darne notizia ...Il mondo del giornalismo in lutto per la scomparsa di Roberto Renga. Da tempo lottava contro una brutta malattia che se l'è portato via all'età di 76 anni. Aveva seguito ben sette mondiali e… Leggi ...