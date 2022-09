Morte Regina, Rangers-Napoli di Champions slitta a mercoledì (Di domenica 11 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRangers-Napoli, valida per la 2/a giornata del Girone A della Champions League, che era in programma martedì alle ore 21 sul terreno dell’Ibrox Stadium di Glasgow, è stata posticipata di 24 ore per motivi di ordine pubblico legati ai funerali della Regina Elisabetta II. Lo annunciano il club scozzese dal suo sito e e il Napoli con un tweet, “confermando la decisione dell’Uefa” che era nell’aria da giorni. Le due squadadre si ritroveranno di fronte in campo mercoledì sera, sempre alle ore 21. Le autorità inglesi hanno inoltre chiuso il settore ospiti, e il Napoli rimborsera’ il biglietto ai tifosi che lo avevano acquistato L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto, valida per la 2/a giornata del Girone A dellaLeague, che era in programma martedì alle ore 21 sul terreno dell’Ibrox Stadium di Glasgow, è stata posticipata di 24 ore per motivi di ordine pubblico legati ai funerali dellaElisabetta II. Lo annunciano il club scozzese dal suo sito e e ilcon un tweet, “confermando la decisione dell’Uefa” che era nell’aria da giorni. Le due squadadre si ritroveranno di fronte in camposera, sempre alle ore 21. Le autorità inglesi hanno inoltre chiuso il settore ospiti, e ilrimborsera’ il biglietto ai tifosi che lo avevano acquistato L'articolo proviene da Anteprima24.it.

