Monza | Stroppa | «Lavoriamo allo stesso modo | abbiamo una filosofia precisa»

Il tecnico del Monza Giovanni Stroppa ha parlato del delicato momento intervenendo ai microfoni di DAZN Stroppa a DAZN prima della sfida del suo Monza con il Lecce: IL MOMENTO – «Noi Lavoriamo allo stesso modo, è chiaro che il mio riferimento in merito era sulla partita con l'Atalanta. E' chiaro che di partita in partita si possono utilizzare qualità diverse, ma noi abbiamo una filosofia ben precisa»

