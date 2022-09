MONUMENTALI! Un’Italia eroica affonda 94-86 la Serbia di Jokic e vola ai quarti degli Europei! Spissu e Melli irreali! (Di domenica 11 settembre 2022) Da Belgrado a Berlino la storia non cambia. L’Italbasket si regala una delle serate più belle ed emozionanti della sua storia, superando la Serbia negli ottavi di finale degli Europei. Finisce 94-86 per gli azzurri, che accedo ai quarti dove affronteranno la Francia. Una partita leggendaria, un miracolo sportivo costruito in 40 minuti che portano questi dodici ragazzi ad eliminare forse la principale favorita per la vittoria finale. E’ la notte di Marco Spissu, che mette a referto 22 punti con un irreale 6/9 da tre punti. Nicolò Melli è da lacrime con la sua difesa su Jokic e firma 21 punti. Poi ci sono i 19 punti di Simone Fontecchio e i 16 di Achille Polonara. Nikola Jokic chiude in doppia doppia con 32 punti e 14 rimbalzi, ma alla Serbia non bastano ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Da Belgrado a Berlino la storia non cambia. L’Italbasket si regala una delle serate più belle ed emozionanti della sua storia, superando lanegli ottavi di finaleEuropei. Finisce 94-86 per gli azzurri, che accedo aidove affronteranno la Francia. Una partita leggendaria, un miracolo sportivo costruito in 40 minuti che portano questi dodici ragazzi ad eliminare forse la principale favorita per la vittoria finale. E’ la notte di Marco, che mette a referto 22 punti con un irreale 6/9 da tre punti. Nicolòè da lacrime con la sua difesa sue firma 21 punti. Poi ci sono i 19 punti di Simone Fontecchio e i 16 di Achille Polonara. Nikolachiude in doppia doppia con 32 punti e 14 rimbalzi, ma allanon bastano ...

