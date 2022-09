Montolivo | ”Il Milan adesso oltre al gruppo ha dei fuoriclasse”

PianetaMilan : .@acmilan, @OfficialMonto: #Pioli è il più europeo, Il suo lavoro è stato eccezionale” #ACMilan #SempreMilan… - PianetaMilan : .@OfficialMonto: ”Il @acmilan adesso oltre al gruppo ha dei fuoriclasse” #ACMilan #SempreMilan #Milan - sportli26181512 : Montolivo: 'Pioli è l'allenatore più europeo che abbiamo in Italia': L'ex capitano del Milan Riccardo Montolivo è i… - MilanSpazio : “Il Milan ha tre fuoriclasse che fanno la differenza”: svelati i nomi! - RadioRossonera : #Montolivo: 'Oltre al forte gruppo, il Milan ha anche dei fuoriclasse!' Ecco hi???????? -

C'è una grande differenza tra ildi oggi e quello di qualche anno fa. Non troppi, anche rispetto ad esempio a un paio di ... Riccardo, oggi opinionista per Dazn. L'ex regista, che ha ...L'ex centrocampista delRiccardoha commentato la lotta per lo scudetto: il suo pensiero a DAZN sulle pretendenti in Serie A Le parole di Riccardoai microfoni di DAZN: SCUDETTO - "L'Inter ha la ...Montolivo: «Pioli è l’allenatore più europeo che abbiamo nel nostro campionato». Le parole dell’ex calciatore ed ex capitano rossonero Riccardo Montolivo ha parlato di Stefano Pioli ai microfoni di Da ...L'ex capitano del Milan Riccardo Montolivo è intervenuto su Dazn nel post partita di Sampdoria - Milan. L'ex centrocampista ha commentato così su Stefano Pioli: ...