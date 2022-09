Mondiali Volley | Polonia-Italia 1-3 | gli azzurri sono Campioni del Mondo!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 11 settembre 2022) Giornata da ricordare per lo sportno: dopo l’impresa dell’ItalBasket che nel pomeriggio ha vinto contro la Serbia agli ottavi di finale degli Europei, questa sera l’batte 3-1 lae si laurea Campione del Mondo.(Photo by JANEK SKARZYNSKI/AFP via Getty Images) L’torna a vincere un Mondiale dopo 24 anni: l’ultima volta fu in Giappone nel 1998 (e fu anche l’ultima medaglia). Grandissima prestazione dei ragazzi di Fefe De Giorgi: dopo aver perso il primo set per 25-22, gli altri tre li vedono imporsi per 25-21, 25-18 e 25-20. La nuova generazione dell’si toglie un’altra grandissima soddisfazione dopo la vittoria dell’Europeo dello scorso anno. È la quarta volta nella storia che l’si laurea ...