Mondiali di Volley, l’Italia è in finale: domani sera match con la Polonia (Di domenica 11 settembre 2022) l’Italia è in finale ai Mondiali di Pallavolo e si giocherà il titolo domani con la Polonia. Gli azzurri in semifinale hanno liquidato la Slovenia per 3-0 (25-21, 25-22, 25-21). La Polonia ha sconfitto il Brasile per 3-2 (23-25, 25-18, 25-20, 21-25, 15-12) nella prima semifinale. Dopo un’attesa di 24 anni, gli azzurri tornano protagonisti dell’atto conclusivo di una rassegna iridata. Era infatti il 1998 quando l’Italia giocò per l’oro contro l’allora Jugoslavia; quella di domani sarà la quinta finale della storia azzurra dopo l’argento del ’78 e gli ori del ’90, ’94 e ’98. domani si tratterà della prima volta in assoluto in una finale iridata contro la ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 11 settembre 2022)è inaidi Pallavolo e si giocherà il titolocon la. Gli azzurri in semihanno liquidato la Slovenia per 3-0 (25-21, 25-22, 25-21). Laha sconfitto il Brasile per 3-2 (23-25, 25-18, 25-20, 21-25, 15-12) nella prima semi. Dopo un’attesa di 24 anni, gli azzurri tornano protagonisti dell’atto conclusivo di una rassegna iridata. Era infatti il 1998 quandogiocò per l’oro contro l’allora Jugoslavia; quella disarà la quintadella storia azzurra dopo l’argento del ’78 e gli ori del ’90, ’94 e ’98.si tratterà della prima volta in assoluto in unairidata contro la ...

