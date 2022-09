Mondiali di volley | l’Italia batte la Slovenia e torna in finale dopo 24 anni | dove vedere la sfida alla Polonia per l’oro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 settembre 2022) Ventiquattrodi attesa e un filo conduttore, Fefè De Giorgi. Allora, era il 1998, in campo a Tokyo; oggi allenatore capace in un anno di rivoluzionare l’Italriportandola in cima all’Europa e tra le due migliori del pianeta. La Nazionale di pvolo maschilea giocarsi il titolo di campione del mondo grazie al successo per 3-0 contro lain semi. Una vittoria limpida, cristallina, netta, senza indugi: 25-21, 25-22, 25-21 i tre parziali che hanno portato Giannelli e compagni are in campo domenica sera contro i padroni di casa della, bi-campione mondiale in carica. Insomma, Fefè De Giorgi in un anno (ha preso la Nazionale in manoil flop delle Olimpiadi di Tokyo) in un anno sulla ...