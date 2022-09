Mondiali di Volley | Italia sul tetto del mondo 24 anni dopo Battuta la Polonia 3-1

SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY L'ITALIA È CAMPIONE DEL MONDO Polonia sconfitta 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-20) ??… - chetempochefa : CAMPIONI DEL MONDO! Straordinaria la Nazionale italiana che vince i mondiali di volley battendo la Polonia padrona… - SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiali maschili, l'Italia è in finale Battuta la Slovenia 3-0 (25-21, 25-22, 25-21) ??… - lauronchetti : RT @chetempochefa: CAMPIONI DEL MONDO! Straordinaria la Nazionale italiana che vince i mondiali di volley battendo la Polonia padrona di ca… - EsterGrande : RT @chetempochefa: CAMPIONI DEL MONDO! Straordinaria la Nazionale italiana che vince i mondiali di volley battendo la Polonia padrona di ca… -

Una vittoria dell'orgoglio di un gruppo di giocatori che hanno fatto vincere trofei importanti alla nazionale verdeoro e che anche in occasione di questihanno dimostrato il loro valore ...KATOWICE (POLONIA) - Campioni del Mondo, Campioni del Mondo, Campioni del Mondo. Possiamo urlarlo, gonfiare il petto, andare orgogliosi del giovane gruppo costruito in meno di un anno da Fefè De ...KATOWICE - Ventiquattro anni dopo il titolo mondiale con De Giorgi in campo, la sua squadra già campione d’Europa, torna sul tetto del mondo. Contro ogni pronostico gli azzurri tornano in vetta al ...Trionfo in finale a Katowize con Balaso e Scanferla. Il primo commenta: «Non ce l’aspettavamo neppure noi, forse qualcuno ci spingeva dall’alto» ...