(Di domenica 11 settembre 2022) Le sondehanno sollevato domande scscienzaoncertanti mentre si allontanavano dal Sistema Solare. Ora, gli scienziati del Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (APL) hanno elaborato un concetto per Interstellar Probe (IP), una missione da 3,1 miliardi di dollari per raccogliere il guanto discientifica che le due sondehanno lanciato un decennio faaver lasciato l’eliosfera, la zona di influenza del Sole. Pochi si aspettavano che le sondesopravvivessero così a lungo, eppure le loro affasnti osservazioni, ancora in arrivo, hanno ribaltato molte convinzioni sui limiti esterni del Sistema Solare. I dati dellesono così sconcertanti che alcuni eminenti ricercatori hanno affermato che le sonde potrebbero non ...

fattoquotidiano : Missioni interstellari, dopo Voyager la sfida alla conoscenza dello spazio inesplorato di Usa e Cina -

E ora sono diventati viaggiatori. È una cosa fantastica! '. La prima missione Le due ...Apple il 7 settembre di Diego Barbera Le sonde Voyager sono state precedute dallePioneer, ...Tra qualche tempo gli scienziati delle duesi riuniranno per discutere del futuro delle sonde , e non vediamo l'ora di conoscere quale sarà il loro destino... nel frattempo il mistero con ...Le sonde Voyager hanno sollevato domande scscienzaoncertanti mentre si allontanavano dal Sistema Solare. Ora, gli scienziati del Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (APL) hanno elabora ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...