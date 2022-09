Miracolo Italia agli europei di basket | batte la Serbia ed è a quarti

Leggi su agi

(Di domenica 11 settembre 2022) AGI - Attributi, cuore, orgoglio e carattere: l'Italcompie un'autentica impresa contro lae strappa contro pronostico il pass per idi finale dell'Europeo. A Berlino finisce 94-86 per gli Azzurri, trascinati da un sontuoso Spissu (22 punti con 6/9 da tre) e dai soliti Melli (21 punti) e Fontecchio (19 punti). Dall'altra parte invece non basta l'mvp della Nba Nikola Jokic, protagonista con 32 punti e 13 rimbalzi. Ora la squadra di Pozzecco, espulso nel terzo quarto, se la vedrà con la Francia. Gli azzurri iniziano con carattere e provano subito a mettere il naso avanti, ma con un parziale di 12-0 e un gioco da 4 punti di Kalinic i serbi trovano la doppia cifra di vantaggio. L'assorbe il colpo e con la grinta di Pajola e Datome, cui si aggiunge un layup di Mannion, riesce a limitare i danni ...