Minaccia significativa | incubo attentati per i funerali della Regina | 007 in fibrillazione

Leggi su iltempo

(Di domenica 11 settembre 2022) IsolenniElisabetta II saranno un evento che catalizzerà l'attenzione mondiale. Lunedì 19 settembre sarà un giorno festiva, come deciso da Buckingham Palace e dal governo britannico, e milioni persone seguiranno l'evento in presenza o in tv. Nick Aldworth, ex coordinatore dell'antiterrorismopolizia nazionale. ha parlato di un appuntamento che rappresenta "la più grande operazione di polizia e di mantenimento dell'ordine mai svolti nel Regno Unito". Come sottolinea The Independent il rischio di un attentato è concreto. "Tutto ciò che serve è un'auto, una persona che vuole compiere un atto di odio e poi non solo c'è un evento costituzionale che va storto, ma anche feriti e morti", ha affermato Aldworth che osserva come la cerimonia si terrà in un contesto di ...