Militanti della Lega pestati a Marina di Carrara: tra gli aggrediti donne e anziani. Lamorgese tace (video) (Di domenica 11 settembre 2022) “La campagna di odio e di delegittimazione di Matteo Salvini e della Lega, organizzata dalla sinistra e dai suoi gruppi editoriali, produce effetti come l’aggressione organizzata di Marina di Carrara con 50 anarchici scatenati contro i Militanti leghisti, donne comprese. Purtroppo non stupiscono né l’incapacità né l’imbarazzante silenzio del ministro dell’Interno”. Così una nota della Lega dopo le violenze di sabato sera. A Marina di Carrara donne picchiate con le aste delle bandiere “Stavamo ancora montando il gazebo e siamo stati aggrediti da una 50ina di persone tutti in maglietta nera e bandiere nere, che hanno cominciato a malmenarci con i bastoni delle nostre bandiere. Molte ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 11 settembre 2022) “La campagna di odio e di delegittimazione di Matteo Salvini e, organizzata dalla sinistra e dai suoi gruppi editoriali, produce effetti come l’aggressione organizzata didicon 50 anarchici scatenati contro ileghisti,comprese. Purtroppo non stupiscono né l’incapacità né l’imbarazzante silenzio del ministro dell’Interno”. Così una notadopo le violenze di sabato sera. Adipicchiate con le aste delle bandiere “Stavamo ancora montando il gazebo e siamo statida una 50ina di persone tutti in maglietta nera e bandiere nere, che hanno cominciato a malmenarci con i bastoni delle nostre bandiere. Molte ...

