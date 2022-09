Milan, Vranckx: «Ho sempre voluto questo club. Dembelè il mio modello» (Di domenica 11 settembre 2022) Il nuovo centrocampista del Milan Vranckx si presenta in conferenza stampa: le prime dichiarazioni del calciatore NUOVA AVVENTURA – «Il Milan ha sempre rappresentato un grande club, ci ho sempre voluto giocare. Ora che ci sono voglio fare di tutto per avere un ruolo importante qui». modello – «Moussa Dembelé l’ho sempre ammirato e rispettato, è il mio modello». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) Il nuovo centrocampista delsi presenta in conferenza stampa: le prime dichiarazioni del calciatore NUOVA AVVENTURA – «Ilharappresentato un grande, ci hogiocare. Ora che ci sono voglio fare di tutto per avere un ruolo importante qui».– «Moussa Dembelé l’hoammirato e rispettato, è il mio». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24.

