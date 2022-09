Milan, le parole di Parolo su Tonali: ”Il riscatto alto poteva pesargli” (Di domenica 11 settembre 2022) Dopo un periodo di ambientamento Tonali è stato uno dei protagonisti del diciannovesimo Scudetto del Milan. Ecco le considerazioni di Parolo. Leggi su pianetamilan (Di domenica 11 settembre 2022) Dopo un periodo di ambientamentoè stato uno dei protagonisti del diciannovesimo Scudetto del. Ecco le considerazioni di

DAZN_IT : Le prime parole rossonere di #Thiaw ???? Cosa può dare al Milan di Pioli? #Kickoff - Pliis3 : Sono episodi in cui var come noto non interviene. Parole di @LucaMarelli72 Appunto, vedasi rigore per il Milan in… - PianetaMilan : .@acmilan, le parole di #Parolo su #Tonali: ”Il riscatto alto poteva pesargli” #ACMilan #SempreMilan #Milan - news24_inter : Ravezzani: «Il #Milan è tutto quello che l’#Inter non riesce ad essere» - PiZ3ta : @NumerINTERi In poche parole quello che ha fatto il Milan: investire sui giovani e dare continuità. -