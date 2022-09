Milan, Gazzetta: “Leao che disastro, salta il Napoli” (Di domenica 11 settembre 2022) Milan, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta in maniera davvero importante la mancanza di Leao contro il Napoli dopo l’espulsione. “Rafa vede rosso Abituato alla parte del protagonista, Leao sa già che rinuncerà alle scene in Milan-Napoli, scontro scudetto del prossimo weekend: l’espulsione gli costerà la squalifica. Il film della gara di ieri è concentrato in poche azioni: Rafa che scatta a sinistra, brucia due avversari e permette ai suoi una massiccia occupazione dell’area avversaria. L’azione avviata dal portoghese trova la partecipazione di Giroud e di De Ketelaere, poi di nuovo il tocco di Leao a servire Messias per il vantaggio rossonero. Succedeva dopo sei minuti di gioco del primo tempo”. “Dopo poco più di un quarto d’ora un ... Leggi su seriea24 (Di domenica 11 settembre 2022)- Come riporta lain maniera davvero importante la mancanza dicontro ildopo l’espulsione. “Rafa vede rosso Abituato alla parte del protagonista,sa già che rinuncerà alle scene in, scontro scudetto del prossimo weekend: l’espulsione gli costerà la squalifica. Il film della gara di ieri è concentrato in poche azioni: Rafa che scatta a sinistra, brucia due avversari e permette ai suoi una massiccia occupazione dell’area avversaria. L’azione avviata dal portoghese trova la partecipazione di Giroud e di De Ketelaere, poi di nuovo il tocco dia servire Messias per il vantaggio rossonero. Succedeva dopo sei minuti di gioco del primo tempo”. “Dopo poco più di un quarto d’ora un ...

Gazzetta_it : Coubis fa passi da... gigante: il Milan del futuro avrà un'opzione in più in difesa - Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta di oggi: ?? TONALI AMORE MILAN Le notizie ?? - Gazzetta_it : Oggi in #primapagina il #Milan in vetta, l'#Inter che respira e Monza che sogna per la #Ferrari - Ren_goku90 : RT @MichelaGiraud: @BrownBurger @Gazzetta_it Grazie mille, ce la metto tutta per il mio Milan - Frances54325203 : RT @MichelaGiraud: @BrownBurger @Gazzetta_it Grazie mille, ce la metto tutta per il mio Milan -