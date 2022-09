Migranti in America. Benvenuti a casa Dem (Di domenica 11 settembre 2022) I governatori di Texas e Arizona, gli Stati più esposti ai clandestini dalle politiche permissiviste del presidente Biden, ora ne spediscono migliaia a Washington e, soprattutto, nella Grande mela. Che, però, non riescono a gestirli. I democratici hanno un ulteriore problema, che si aggiunge alla scarsissima popolarità del presidente Joe Biden in vista delle elezioni di «mid term» del prossimo 8 novembre, quando secondo tutti i sondaggi perderanno la maggioranza sia al Senato sia alla Camera. Dallo scorso 8 agosto, infatti, i governatori repubblicani dei due Stati della federazione più sotto pressione per il flusso record di Migranti che entrano dal confine con in Messico, ovvero Texas e Arizona, hanno cominciato a inviare migliaia di «sans papier» a Washington e New York. Le pattuglie di frontiera statunitensi hanno sinora arrestato oltre due milioni di persone ... Leggi su panorama (Di domenica 11 settembre 2022) I governatori di Texas e Arizona, gli Stati più esposti ai clandestini dalle politiche permissiviste del presidente Biden, ora ne spediscono migliaia a Washington e, soprattutto, nella Grande mela. Che, però, non riescono a gestirli. I democratici hanno un ulteriore problema, che si aggiunge alla scarsissima popolarità del presidente Joe Biden in vista delle elezioni di «mid term» del prossimo 8 novembre, quando secondo tutti i sondaggi perderanno la maggioranza sia al Senato sia alla Camera. Dallo scorso 8 agosto, infatti, i governatori repubblicani dei due Stati della federazione più sotto pressione per il flusso record diche entrano dal confine con in Messico, ovvero Texas e Arizona, hanno cominciato a inviare migliaia di «sans papier» a Washington e New York. Le pattuglie di frontiera statunitensi hanno sinora arrestato oltre due milioni di persone ...

