Meloni | «Ue preoccupata? Pacchia finita | difenderemo gli interessi dell' Italia»

Miti_Vigliero : E poi con voce impostata e bassa da saggia e prudente statista, fa i discorsi in 3 lingue per tranquillizzare Bruxe… - Luca80093108 : RT @barbarajerkov: ++ MELONI,UE PREOCCUPATA?FINITA LA PACCHIA, DIFENDEREMO ITALIA + - marcounionista : RT @repubblica: Elezioni, Meloni nel comizio a Milano: 'Ue preoccupata? E' finita la pacchia, difenderemo l'Italia' - La diretta https://t… - MediasetTgcom24 : La Meloni: 'Ue preoccupata? È finita la pacchia, difenderemo l'Italia' #25settembre #lega #matteosalvini… - repubblica : Elezioni, Meloni nel comizio a Milano: 'Ue preoccupata? E' finita la pacchia, difenderemo l'Italia' - La diretta -

: 'L'Europa èperal governo È finita la pacchia, difenderemo l'Italia'. 'Se una donna arrivasse per la prima volta alla guida del governo, sfido chiunque a dire che non ......impegni presi in campagna elettorale e decisi a far valere i loro voti negli emicicli Per- ... Logico che Giorgia sia«Non c'è alcuna possibilità che Fdi partecipi a governi e alleanze arcobaleno e non c'è alcuna ragione di farlo perché abbiamo la possibilità di ...«In Europa sono tutti preoccupati per un governo Meloni. Che succederà Che è finita la pacchia, che anche l’Italia si ...