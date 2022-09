Meloni sullo Ius scholae: la sinistra gioca con le parole. Il solito vizio di Letta & Co. (Di domenica 11 settembre 2022) Giorgia Meloni fuga ogni dubbio su un possibile "governo arcobaleno" dopo le elezioni del 25 settembre in una intervista ad Avvenire. sullo stesso giornale Guido Crosetto, tra i co-fondatori di Fratelli d'Italia, aveva aperto alla possibilità di un esecutivo "con i migliori" a certe condizioni. La leader di FdI spiega che "Guido non parlava del governo ma della necessità di uscire dalle contrapposizioni ideologiche e liberare le energie migliori per affrontare le sfide che abbiamo davanti. Sfide che solo un esecutivo coeso e forte del mandato popolare può affrontare. Scenario che solo Fdi e il centrodestra possono garantire, afferma Meloni. "Le larghe intese non hanno prodotto nulla di buono, solo soldi spesi a pioggia, compromessi al ribasso e ingovernabilità. Fdi è sempre stata contraria ai governi arcobaleno e non cambierà idea ... Leggi su iltempo (Di domenica 11 settembre 2022) Giorgiafuga ogni dubbio su un possibile "governo arcobaleno" dopo le elezioni del 25 settembre in una intervista ad Avvenire.stesso giornale Guido Crosetto, tra i co-fondatori di Fratelli d'Italia, aveva aperto alla possibilità di un esecutivo "con i migliori" a certe condizioni. La leader di FdI spiega che "Guido non parlava del governo ma della necessità di uscire dalle contrapposizioni ideologiche e liberare le energie migliori per affrontare le sfide che abbiamo davanti. Sfide che solo un esecutivo coeso e forte del mandato popolare può affrontare. Scenario che solo Fdi e il centrodestra possono garantire, afferma. "Le larghe intese non hanno prodotto nulla di buono, solo soldi spesi a pioggia, compromessi al ribasso e ingovernabilità. Fdi è sempre stata contraria ai governi arcobaleno e non cambierà idea ...

PaoloBersani9 : RT @Controcorrentv: Meloni e Salvini si scontrano sullo scostamento di bilancio. Ne parliamo a #Controcorrente con @a_g_giuli. https://t.c… - Matteo4691 : @CristinaMolendi @concitadeg @CarloCalenda Sullo scostamento di bilancio Calenda e Meloni erano in sintonia. La gio… - infoitinterno : La sfida tra Meloni e Salvini sullo scostamento di bilancio - AlBizzotto : RT @Libero_official: Secondo Alessandro #Giuli, la #Meloni e #Salvini non sono in disaccordo sullo scostamento di bilancio: ecco perché #co… - CarloPertuso : RT @Libero_official: Secondo Alessandro #Giuli, la #Meloni e #Salvini non sono in disaccordo sullo scostamento di bilancio: ecco perché #co… -