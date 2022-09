Meloni punta sul nord. "L'Ue? finita pacchia, difenderemo l'Italia" (Di domenica 11 settembre 2022) AGI - Giorgia Meloni punta forte sul nord. A due settimane dal voto, la leader di Fratelli d'Italia ha deciso di spendere la giornata tra il GP di Formula 1 a Monza e un comizio in piazza Duomo a Milano. Un luogo, teatro in passato di iniziative del leader della Lega, Matteo Salvini. Come ha ricordato il consigliere lombardi di FdI, Riccardo De Corato, "in questa piazza ormai ci sono solo i concerti. Solo Giorgia Meloni ha fatto un comizio qui durante questa campagna elettorale". Da Milano, in mezzo a migliaia di militanti con bandiere di FdI e tricolori, Meloni ha escluso qualsiasi futura partecipazione di FdI a un eventuale governo di larghe intese: "Non c'è alcuna possibilità che FdI partecipi a governi e alleanze arcobaleno e non c'è alcuna ragione di farlo perché abbiamo la ... Leggi su agi (Di domenica 11 settembre 2022) AGI - Giorgiaforte sul. A due settimane dal voto, la leader di Fratelli d'ha deciso di spendere la giornata tra il GP di Formula 1 a Monza e un comizio in piazza Duomo a Milano. Un luogo, teatro in passato di iniziative del leader della Lega, Matteo Salvini. Come ha ricordato il consigliere lombardi di FdI, Riccardo De Corato, "in questa piazza ormai ci sono solo i concerti. Solo Giorgiaha fatto un comizio qui durante questa campagna elettorale". Da Milano, in mezzo a migliaia di militanti con bandiere di FdI e tricolori,ha escluso qualsiasi futura partecipazione di FdI a un eventuale governo di larghe intese: "Non c'è alcuna possibilità che FdI partecipi a governi e alleanze arcobaleno e non c'è alcuna ragione di farlo perché abbiamo la ...

fattoquotidiano : Tra i leader nazionali, solo Conte ha parlato del maxi-blitz di Cosenza Silenzio da Meloni a Letta. Commentano i re… - telodogratis : Meloni punta sul nord. “L’Ue? finita pacchia, difenderemo l’Italia” - fisco24_info : Meloni punta sul nord. 'L'Ue? finita pacchia, difenderemo l'Italia': AGI - Giorgia Meloni punta forte sul nord. A d… - gabrisorrenti : RT @DomaniGiornale: Fratelli d’Italia non ha mai investito così tanto sui social network. E lo fa cercando gli over 50 del nord, quasi vole… - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: Fratelli d’Italia non ha mai investito così tanto sui social network. E lo fa cercando gli over 50 del nord, quasi vole… -