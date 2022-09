Meloni: "Con una donna al governo si rompe il tetto di cristallo" (Di domenica 11 settembre 2022) "Se io, se una donna arrivasse per la prima volta alla guida del governo, sfido chiunque a dire che non significherebbe rompere un tetto di cristallo, che in Italia c’è e che penalizza le donne". Così la presidente di... Leggi su europa.today (Di domenica 11 settembre 2022) "Se io, se unaarrivasse per la prima volta alla guida del, sfido chiunque a dire che non significherebbere undi, che in Italia c’è e che penalizza le donne". Così la presidente di...

demagistris : 6 miliardi per le bollette e 22 per le armi: ecco il governo Draghi, per volontà del ministro della guerra Guerini… - lauraboldrini : La destra omofoba se la prende pure con #PeppaPig. Per #Meloni è inaccettabile che in una puntata l’amico della pr… - LiaQuartapelle : L’Ungheria vota contro e blocca la decisione sul tetto al prezzo del gas, proposta da Draghi. Ecco gli alleati di M… - Mirandola59 : RT @Abner_9_: @OrNella645587 @GuidoCrosetto Perché hanno il numero più alto di arresti!!! Ci troveremmo con tutti questi mafiosi in Parla… - GiuliaOhara : RT @esterviola: vi prego, vi supplico, vi pago: continuiamo con Ilary e Totti fino al 24 così Meloni non arriva al 30% -