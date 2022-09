McEnroe | «A 19 anni | Alcaraz è già al pari di Borg»

(Di domenica 11 settembre 2022) Su Specchio una lunga intervista a John. Definiscealla stessa stregua di. «È incredibile quanto copra bene il campo. Penso che sia uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. Ha 19ed è aldi, o di Chang al suo apice, fenomenale da guardare. Tiafoe poi sta maturando. È un atleta incredibile. E ha fame». Chi ha più possibilità di vincere uno Slam, Matteo Berrettini o Jk Sinner? «È una scelta difficile. In Italia dovete essere contenti, perché avete due uomini estremamente pericolosi. Berrettini ci è già arrivato vicino, quindi gli darei un leggero vantaggio. Penso che Sinner vincerà di più, sembra che stia trovando un’altra marcia. Non sono sicuro che sia ancora a suo agio a rete, gli manca il pezzo finale del puzzle. È ...

Ai microfoni di ESPN, Johnha effettuato alcune considerazioni interessanti su Roger: 'Si è guadagnato il diritto di fare tutto ciò che vuole. Anche se ha 41e non gioca da una vita, la ...Ai microfoni di ESPN, Johnha espresso la sua opinione sul rientro di Roger: 'Anche se ha 41e non gioca da molto tempo, la pressione sulle sue spalle sarà comunque enorme. Da quello che ... Spalletti in versione McEnroe, alla continua ricerca di avversari - ilNapolista Chiamati a dire la loro sulla finale maschile, i due opinionisti Eurosport sono concordi sulla “grande occasione per entrambi. Sarà un gran match” Carlos Alcaraz e Casper Ruud, Casper Ruud e Carlos Al ...Un assoluto, straordinario spettacolo è andato in campo a Flushing Meadows nel primo quarto di finale che ha visto qualificarsi il 19enne spagnolo ...