Maria Laura del Belgio sposa: la tiara da sogno è anche un po’ nostra (Di domenica 11 settembre 2022) Come annunciato a fine dicembre scorso la Principessa Maria Laura del Belgio ha sposato, lo scorso 10 settembre, il banchiere William Isvy. Le nozze sono state celebrate con due diverse cerimonie: la prima ha visto solo 35 invitati assistere al rito civile tenutosi al Municipio di Bruxelles; la seconda, decisamente più regale, è stata celebrata alla Cattedrale dei Santi Michele e Gudula davanti a ben 35 ospiti. Entrambi gli sposi hanno voluto come testimoni i propri fratelli e sorelle. In particolare, Maria Laura del Belgio, figlia di Astrid del Belgio a sua volta primogenita di Re Alberto II e Paola Ruffo di Calabria, ha voluto al suo fianco le sorelle Luisa e Laetizia. Maria Laura del Belgio: gli ... Leggi su dilei (Di domenica 11 settembre 2022) Come annunciato a fine dicembre scorso la Principessadelhato, lo scorso 10 settembre, il banchiere William Isvy. Le nozze sono state celebrate con due diverse cerimonie: la prima ha visto solo 35 invitati assistere al rito civile tenutosi al Municipio di Bruxelles; la seconda, decisamente più regale, è stata celebrata alla Cattedrale dei Santi Michele e Gudula davanti a ben 35 ospiti. Entrambi gli sposi hanno voluto come testimoni i propri fratelli e sorelle. In particolare,del, figlia di Astrid dela sua volta primogenita di Re Alberto II e Paola Ruffo di Calabria, ha voluto al suo fianco le sorelle Luisa e Laetizia.del: gli ...

