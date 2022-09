Mare Fuori, un protagonista della serie vince il premio come Miglior Attore Rivelazione a Venezia 79 (Di domenica 11 settembre 2022) Con la vittoria di All the Beauty and the Bloodshed i è conclusa la 79.ma edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.Premiazioni che hanno parlato anche italiano. Oltre al Leone d’Argento per la Miglior regia andato a Luca Guadagnino per il film “Bones and All”, un protagonista della serie di successo Mare Fuori ha ottenuto il Next Generation Award come Migliore Attore Rivelazione. Stiamo parlando di Nicolas Maupas, giovane 23enne nato a Milano ma di origini francesi. Dopo essersi fatto conoscere al grande pubblico ne Il professore, l’Attore ha ottenuto la consacrazione grazie al ruolo di Filippo Ferrari, ovvero Chiattillo in ... Leggi su isaechia (Di domenica 11 settembre 2022) Con la vittoria di All the Beauty and the Bloodshed i è conclusa la 79.ma edizioneMostra internazionale d’arte cinematografica di.Premiazioni che hanno parlato anche italiano. Oltre al Leone d’Argento per laregia andato a Luca Guadagnino per il film “Bones and All”, undi successoha ottenuto il Next Generation Award. Stiamo parlando di Nicolas Maupas, giovane 23enne nato a Milano ma di origini francesi. Dopo essersi fatto conoscere al grande pubblico ne Il professore, l’ha ottenuto la consacrazione grazie al ruolo di Filippo Ferrari, ovvero Chiattillo in ...

fanpage : Nicolas Maupas è arrivato ieri a #Venezia79 per ritirare il suo premio, il Next Generation Award: è lui il miglior… - chiaruzzaaaa : comunque parlando di mare fuori io la vorrei troppo iniziare perché avevo visto qualche puntata quando le davano su… - IsaeChia : Mare Fuori, un protagonista della serie vince il premio come Miglior Attore Rivelazione a #Venezia79 - pugnodiemozioni : non ci interessa se non vi piace Mare Fuori, non è una cosa da dire pubblicamente, è una vergogna, non c'è da andar… - salzheimer : @_RomamoR Mare gelido, fuori graduatoria -