Mangia funghi a una cena di famiglia e si sente male: muore donna 53enne (Di domenica 11 settembre 2022) Una donna di 53 anni è morta dopo aver Mangiato alcuni funghi nel corso di una cena di famiglia. Tutti i dettagli. Una donna di 53 anni di Polignano a… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 11 settembre 2022) Unadi 53 anni è morta dopo averto alcuninel corso di unadi. Tutti i dettagli. Unadi 53 anni di Polignano a… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

RotaruCris : RT @romatoday: Mangia i funghi raccolti da un parente e muore in poche ore - domenicosabell1 : Bari, mangia a cena funghi raccolti da un parente e muore subito dopo per avvelenamento: Maria Grazia Lomele aveva… - polifosfazenri : oomf che mangia una pizza pomodoro mozzarella patate salsiccia prosciutto cotto funghi e carciofi e la PUBBLICA NELLE STORIE - blusewillis1 : Bari, mangia a cena funghi raccolti da un parente e muore subito dopo per avvelenamento: Maria Grazia Lomele aveva… - luciano55321084 : LA TRAGEDIA NEL BARESE Mangia funghi avvelenati e si sente male: morta una donna. Ricoverato il padre. La 53enne li… -